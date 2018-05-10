СМИ узнали имя и звание ветерана войны, которого оттолкнула путинская охрана

Ветераном, которого пыталась оттеснить от президента России охрана на Красной площади, оказался генерал-майор Дмитрий Сыркашев. Он прошел войну и получил множество наград, в том числе Орден Красной Звезды, передает телеканал РЕН ТВ.
Дмитрий Сыркашев воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, принимал участие в штурме Кенигсберга и освобождении Смоленска. Во время войны он был ранен дважды, причем в 1943 году получил пулевое ранение рядом с позвоночником.
Ветеран каждый год принимает участие в параде Победы. По словам Сыркашева, во время парада он сидел за спиной Владимира Путина.
Напомним, после завершения парада Победы Путин с израильским премьер-министром и президентом Сербии шел с Красной площади на памятную церемонию к Могиле Неизвестного Солдата. В это время ветеран попытался подойти к российскому лидеру и пожать руку. Сотрудники ФСО преградили дорогу мужчине, однако Путин вмешался в ситуацию и пригласил ветерана пройти вместе с ним.
В Кремле назвали случившееся событие "случайностью". Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин уже обратил внимание на необходимость предотвращения подобных казусов в будущем.
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