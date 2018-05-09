Экипажу МКС покажут парад Победы

Экипаж Международной космической станции (МКС) 9 мая получил выходной день и сможет посмотреть парад Победы на Красной площади в записи. Видео загрузят на медиасервер российского сегмента станции, сообщает РИА Новости.
Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые сейчас находятся на борту МКС, поздравили россиян с Днем Победы, пишет Life. Видеоролик с обращением экипажа опубликовал Роскосмос.
"Опираясь на свой опыт, понимая ужас, пережитый нашими родителями, каждый из нас обязан сделать всё, чтобы наши дети не знали такого слова — война. С праздником, с Днем Победы!", — сказал космонавт.
Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
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