На Красной площади в Москве прошел парад Победы

— Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной Победой, это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ.

Он добился Победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь, защитил честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю.

Мы не позволим сделать это. Никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму.