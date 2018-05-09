На Красной площади в Москве прошел парад Победы

На Красной площади состоялся военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 33 парадных расчёта и более 13 тысяч человек, сообщает сайт президента.
Вместе с президентом России за парадом наблюдали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Республики Сербия Александр Вучич.
Парад принимал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, командовал — главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной Победой, это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ.
Он добился Победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь, защитил честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю.
Мы не позволим сделать это. Никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму.
За пешими расчётами проследовала механизированная колонна. Движение колонны военной техники открыл танк времён войны Т-34–85 в сопровождении мотовездеходов с штандартами 10 фронтов. По Красной площади прошла и новейшая техника: танки "Армата", машины пехоты "Курганец", бронетранспортёры "Бумеранг", гаубицы "Коалиция-СВ". Всего по Красной площади проследовали 150 образцов военной техники.
Завершила парад авиация. Над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов, в том числе два российских истребителя пятого поколения Су-57, истребители МиГ-29СМТ и новейшие авиационные комплексы "Кинжал" — МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами.
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