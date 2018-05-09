Как в Барнауле прошел парад Победы

9 мая в Барнауле, как и по всей стране, отметили День Победы парадом. В первых рядах за действом наблюдали корреспонденты altapress.ru. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парад Победы в Барнауле. 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей региона и краевой столицы с 73-й годовщиной Великой Победы. По площади Советов торжественным маршем прошли более тысячи человек — парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Торжественным прохождением войск командовал полковник Сергей Катрашенко, принимал парад полковник Владимир Кульчихин. Знаменные группы пронесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы. С трибун за торжественным шествием наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. На площади собрались тысячи барнаульцев.