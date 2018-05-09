Прямой эфир: парад Победы и шествие "Бессмертного полка" в Барнауле

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Жизнь

Телеканал "Катунь 24" начал прямую трансляцию торжественных мероприятий в Барнауле, которые посвящены 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция доступна также для читателей altapress.ru. 

День Победы.
День Победы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

9 мая с 10 часов начался парад Победы, дальше проследует шествие "Бессмертного полка".

Полную программу мероприятий на День Победы в Барнауле можете посмотреть здесь.

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