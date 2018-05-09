9 мая в Барнауле не будут продавать алкоголь

Празднование Дня Победы в Барнауле будет трезвым. Администрация города подписала распоряжение, в котором рекомендует владельцам магазинов ограничить продажу алкогольной продукции.
По данным сайта мэрии, алкогольную продукцию и пиво предприятия розничной торговли не будут продавать с 9:00 до 21:00. Это необходимо для "обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий".
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