До +13. Какой будет погода 9 мая в Барнауле и Алтайском крае

9 мая — в День Победы — в Алтайском крае и Барнауле будет прохладно и ветрено. Синоптики обещают осадки, в том числе мокрый снег.

Погода 9 мая в Алтайском крае: в утренние часы будет мокрый снег, днем местами в предгорьях сильный дождь.

ветер западный с переходом на северо-восточный, днём 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

температура воздуха: днём +8… +13. Погода 9 мая в Барнауле: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, утром возможен мокрый снег.

ветер западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

температура воздуха: днем +9… +11.