До +13. Какой будет погода 9 мая в Барнауле и Алтайском крае

9 мая — в День Победы — в Алтайском крае и Барнауле будет прохладно и ветрено. Синоптики обещают осадки, в том числе мокрый снег.
Погода 9 мая в Алтайском крае:
- в утренние часы будет мокрый снег, днем местами в предгорьях сильный дождь.
- ветер западный с переходом на северо-восточный, днём 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.
- температура воздуха: днём +8… +13.
Погода 9 мая в Барнауле:
- облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, утром возможен мокрый снег.
- ветер западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
- температура воздуха: днем +9… +11.
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