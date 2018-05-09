До +13. Какой будет погода 9 мая в Барнауле и Алтайском крае

Сегодня, 08:48.
Жизнь

9 мая — в День Победы — в Алтайском крае и Барнауле будет прохладно и ветрено. Синоптики обещают осадки, в том числе мокрый снег. 

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер. Фото: СС0.

Погода 9 мая в Алтайском крае:

  • в утренние часы будет мокрый снег, днем местами в предгорьях сильный дождь.
  • ветер западный с переходом на северо-восточный, днём 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.
  • температура воздуха: днём +8… +13.

Погода 9 мая в Барнауле

  • облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, утром возможен мокрый снег. 
  • ветер западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
  • температура воздуха: днем +9… +11.
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