В Алтайском крае выпала месячная норма осадков

По данным ведомства, с 4 по 6 мая по бассейну Верхней Оби периодически выпадали осадки, локально сильные осадки. На реках были колебания уровней.

Устойчивые подъемы воды зафиксировали в бассейне реки Чумыш (максимум + 116 см, ГП Тогул), на реках Бия, Песчаная, Алей, в среднем и нижнем течении Чарыша, а также в Оби у Барнаула. На остальных пунктах вода убывала.

До 10 мая сохранится неустойчивая динамика уровней воды в реках.