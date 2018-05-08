В Алтайском крае выпала месячная норма осадков

За первые 6 дней мая на территории Алтайского края выпало около и более месячной нормы осадков. Кроме того, температура была на 2-5 градусов ниже климатической нормы, сообщает Минприроды региона со ссылкой на данные отдела водных ресурсов.
По данным ведомства, с 4 по 6 мая по бассейну Верхней Оби периодически выпадали осадки, локально сильные осадки. На реках были колебания уровней.
Устойчивые подъемы воды зафиксировали в бассейне реки Чумыш (максимум + 116 см, ГП Тогул), на реках Бия, Песчаная, Алей, в среднем и нижнем течении Чарыша, а также в Оби у Барнаула. На остальных пунктах вода убывала.
До 10 мая сохранится неустойчивая динамика уровней воды в реках.
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