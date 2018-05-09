Как воевали женщины на фронте. Подборка военных снимков ко Дню Победы

Женщины во время Великой Отечественной войны сражались плечом к плечу с воинами-мужчинами. Они были снайперами, летчицами, танкистами, моряками, зенитчицами, санитарками, радистками. Это подборка снимков о том, как девушки с оружием в руках приближали День Победы.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.
Кстати, в 2018 году организаторы "Бессмертного полка" организовали новый проект "Любовью победив войну". Если раньше на сайте moypolk.ru собирали только истории ветеранов времен Великой Отечественной войны или тружеников тыла, то теперь в "летопись полка" предлагают еще вписать и истории женщин — жен, матерей, дочерей и подруг — ради которых наши герои уходили на фронт.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.