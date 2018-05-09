Как воевали женщины на фронте. Подборка военных снимков ко Дню Победы

Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете. Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны. Фото: из открытых источников в интернете.

Кстати, в 2018 году организаторы "Бессмертного полка" организовали новый проект "Любовью победив войну". Если раньше на сайте moypolk.ru собирали только истории ветеранов времен Великой Отечественной войны или тружеников тыла, то теперь в "летопись полка" предлагают еще вписать и истории женщин — жен, матерей, дочерей и подруг — ради которых наши герои уходили на фронт.