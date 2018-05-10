Видеозарисовка: как барнаульцы отпраздновали День Победы

9 мая Барнаул присоединился к празднованию Дня Победы. Десятки тысяч горожан пришли на площадь Советов, чтобы посмотреть торжественное построение войск, подарить цветы ветеранам и принять участие в шествии "Бессмертного полка". Смотрите, как это было.