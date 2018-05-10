Как отгремел праздничный салют Победы в Барнауле

В 22.30 9 мая на площади Сахарова в Барнауле прогремел праздничный салют. Он был красивым и прошел стремительно: горожане любовались им чуть больше шести минут.
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Вот как это было:
После салюта барнаульцы не спеша шли домой, распевая песни Победы так, как будто им с утра не на работу.
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