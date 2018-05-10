Как отгремел праздничный салют Победы в Барнауле

Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздничный салют в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Вот как это было:

После салюта барнаульцы не спеша шли домой, распевая песни Победы так, как будто им с утра не на работу.