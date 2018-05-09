Как по Барнаулу прошел "Бессмертный полк"

9 мая в День Победы прошло традиционное шествие "Бессмертного полка".По данным сайта краевого правительства, в шествии приняли участие 40 тыс. человек. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Шествие должно было стартовать в 10.40, однако старт затянулся. Полк пошел в 10.55 — в этот момент в небо выпустили сотни воздушных шаров.
Люди шли двумя колоннами по обеим сторона проспекта Ленина. Среди участников было много детей, которые шли с портретами воевавших предков.
На финальной точке, на пл. Сахарова, работала Стена памяти, где участники оставляли надписи.
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