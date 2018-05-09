Как по Барнаулу прошел "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Дмитрий Лямзин, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Шествие должно было стартовать в 10.40, однако старт затянулся. Полк пошел в 10.55 — в этот момент в небо выпустили сотни воздушных шаров.

Люди шли двумя колоннами по обеим сторона проспекта Ленина. Среди участников было много детей, которые шли с портретами воевавших предков.

На финальной точке, на пл. Сахарова, работала Стена памяти, где участники оставляли надписи.