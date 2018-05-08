Мексиканский ювелир вернет купленный в ломбарде орден родным героя с Алтая

29-летний Эдуардо Круз выкупил орден в ломбарде Астаны. В течение уже нескольких лет он занимается тем, что ищет награды Второй мировой войны в ломбардах, на аукционах и рынках в Северной и Латинской Америке, а также Восточной Европе. Он делает это, чтобы вернуть ордена и медали владельцам или их родственникам.

Искали всем миром

Упоминание о том, что мексиканец ищет солдата с Алтая, на сайте "Бессмертного полка" увидела региональный координатор Анастасия Телькова. Она написала Эдуардо. Так началась история поисков родных солдата.

Огромную работу провела Тамара Дмитриенко, много лет работавшая в ИД "Алтапресс". Она нашла родных и знакомых Михаила Адодина.

Дмитриенко методично "пробивала" все места компактного проживания людей по фамилии Адодины. И так вышла на Курьинский район, село Трусово. По ее словам, больше всех ей помогли, казалось бы, чужие люди.

"Так это Мишка"

Виктору Тихоновичу Адодину из села Краснознаменка Тамара Дмитриенко позвонила почти навскидку. Он и не знал, что является дальним родственником солдата, выяснил это только потом. Но именно он из добрых побуждений сам вызвался съездить в ЗАГС, чтобы найти нужные сведения, отыскал фотографию, на которой есть молодой Михаил. Нашел возможность отсканировать ее.

А по другой фотографии — из наградного листа — Михаила Адодина узнала 95-летняя жительница Трусово Евдокия Семеновна Плохих. Она была соседкой Адодиных, еще совсем девочкой, когда провожали односельчан на фронт. Но увидев фотографию, сразу сказала: "Так это Мишка!" И вспомнила много интересных деталей о его семье.

Некоторые штрихи добавила Валентина Егоровна Кривых, которая маленькой девочкой по просьбе матери — троюродной сестры Михаила — писала ему письма. Она же нашла его последний телефон — в Ташкенте, где тот жил с женой. Правда, там никто не ответил.

Еще одной помощницей стала Людмила Сусоева — учительница трусовской школы. Это она отнесла фотографию на "опознание" Евдокии Семеновне в больницу. Чтобы показать фото, ей пришлось искать ноутбук — помогла ученица.

И именно Сусоева дала телефон Елены Рожковой — внучатой племянницы Михаила Адодина, которая и прошла долгий путь оформления документов, чтобы доказать родство с солдатом. Она вместе в мамой — племянницей нашего героя — живет в Томске. И именно Елена Рожкова в итоге получит орден.

Сначала докажи

Чтобы доказать право на получение награды, ей пришлось восстанавливать свидетельства о рождении и родного деда — Андрея Адодина, и его брата — Михаила. Учитывая, что братья родились в 1918 и 1925 годах соответственно, сделать это было непросто. Особенно сложно было найти документ на Андрея Адодина.

Здесь снова помогла Тамара Дмитриенко, которая нашла в госархиве края выписку из метрической книги Томской духовной консистории в Михаило-Архангельской церкви села Трусовскаго благочиния за 1918 год, где говорится о рождении и крещении Андрея Адодина.

История поиска и подтверждения родства длится уже более года. Остались последние шаги, после чего орден через посольство России в Мексике направят в МИД в Москву. Там его смогут вручить Елене Рожковой.

Земляки Михаила Адодина из Курьинского района считают, что награду можно было бы вернуть на родину солдата — в районный краеведческий музей.

Какой подвиг совершил Михаил Адодин

30 сентября 1943 года рота Адодина получила задание перейти в брод реку Днепр. Переход патрулировали противники. Отделение роты под командованием Адодина должно было уничтожить охрану. В результате бойцы "при проявлении отваги и мужества захватили в плен охрану в составе станпулеметного расчета, благодаря чему полк беспрепятственно форсировал реку Днепр после чего началось продолжение наступления" (цитата из наградного листа).

Михаил Адодин в ходе операции получил ранение — ему раздробило кость правой ноги. После этого он 4,5 месяца лечился в госпиталях. Затем поступил в войска НКВД.

Что известно о герое

Награда Михаила Адодина

Михаил Адодин — из крестьянского рода Адодиных. У его отца было 11 братьев, у каждого — большие семьи. Сейчас в Трусове проживает всего одна 90-летняя однофамилица Михаила.

Остальные носители фамилии разъехались по краю, России и зарубежью. Михаила, его братьев и сестер уже нет в живых.

После службы в армии Михаил не вернулся в родное село. Известно, что он жил в Ташкенте. У него не было своих детей. А у его брата Андрея родились две дочери и сын. Галина проживает в Томске, Валентина — в Алма-Ате. Сын Олег умер, его сын Юрий живет в Москве.

Кто такой Эдуардо Круз

29-летний мексиканский ювелир родом из Гвадалахары. Он создал проект "Вечный огонь": Эдуардо по всему миру ищет награды времен Второй мировой войны, чтобы вернуть их героям или их родным.

Проект "Вечный огонь" вырос из семейной истории его подруги родом из Ростова. Девушка переехала в Мексику еще ребенком. Вскоре ее мать заболела раком, а отец ушел из семьи. Перед смертью мама передала дочери коробочку и наказала хранить ее. Это была коллекция медалей.

Эдуардо Круз,

ювелир:

— Эта светлая история тронула меня. Я увидел, что на Украине, в Польше и Венгрии разрушаются памятники советским воинам, уничтожаются медали СССР. Более того — из них делается неонацистская атрибутика. Я очень переживал по этому поводу и решил сделать все, что от меня зависит, чтобы сохранить советские награды.

По его словам в Мексике в исторических работах почти не упоминается подвиг русского народа во Второй мировой войне, а в книгах говорится, что в войне победили США.

Он говорит, что большинство мексиканцев, торгующих наградами, ничего не знают об истории России. Например, многие считают ордена Отечественной войны значками "коммунистических шерифов", похожих на те, которые носили раньше "техасские рейнджеры" и полицейские.

"Вечный огонь" добился возвращения четырех советский орденов в РФ. Крузу помогают друзья из России, Украины, Аргентины, Никарагуа и Мексики.