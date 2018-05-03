Как пройдет акция "Бессмертный полк" в Барнауле: маршрут и точки сбора

9 мая акция "Бессмертный полк" в 2018 году состоится в Барнауле в шестой раз. Рассказываем, как пройдет шествие "Бессмертного полка".
9 мая в 10:00 на площади Советов состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. Традиционно колонны промаршируют перед трибунами, также пройдут показательные выступления военных.
В 10:40 колонна участников акции "Бессмертный полк" начнет движение по проспекту Ленина от точек сбора к площади Советов. Полк пойдет в две колонны по проспекту.
Для удобства горожан, приезжающих на шествие из разных точек Барнаула, решили организовать три сборных пункта в центре города:
- На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71).
- На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66).
- На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета.
300 добровольцев корпуса "Волонтеры победы" и других организаций будут дежурить во время шествия. Они будут помогать участникам акции: ответят на вопросы по организации мероприятия, будут координировать движение колонны, окажут другую посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Опознать волонтеров можно по ярким жилеткам с надписью "Бессмертный полк".
Во время акции будут работать подготовленные волонтеры из Алтайского государственного медицинского университета, к которым можно обратиться за первой помощью. Также во время прохождения колонн будут дежурить кареты скорой помощи.
Мэрия Барнаула организовала несколько точек раздачи воды.
Карта организации шествия "Бессмертного полка"
Подробную информацию об участии в акции "Бессмертный полк" в Барнауле можно узнать по телефону 8 (3852) 63-53-37. E-mail: tad@altapress.ru.
См. расписание главных мероприятий Дня победы в Барнауле.
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