Как пройдет акция "Бессмертный полк" в Барнауле: маршрут и точки сбора

4 Кто будет помогать участникам шествия "Бессмертного полка"?

300 добровольцев корпуса "Волонтеры победы" и других организаций будут дежурить во время шествия. Они будут помогать участникам акции: ответят на вопросы по организации мероприятия, будут координировать движение колонны, окажут другую посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Опознать волонтеров можно по ярким жилеткам с надписью "Бессмертный полк".