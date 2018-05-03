Тема «Бессмертный полк»

Как пройдет акция "Бессмертный полк" в Барнауле: маршрут и точки сбора

Сегодня, 19:50.
Жизнь

9 мая акция "Бессмертный полк" в 2018 году состоится в Барнауле в шестой раз. Рассказываем, как пройдет шествие "Бессмертного полка".

Шествие "Бессмертного полка" в Барнауле 9 мая 2015 года.
Шествие "Бессмертного полка" в Барнауле 9 мая 2015 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
1 Когда начнется парад?

9 мая в 10:00 на площади Советов состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. Традиционно колонны промаршируют перед трибунами, также пройдут показательные выступления военных.

Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года.
Парад Победы в Барнауле 9 мая 2016 года.
2 Когда начнется шествие "Бессмертного полка"?

В 10:40 колонна участников акции "Бессмертный полк" начнет движение по проспекту Ленина от точек сбора к площади Советов. Полк пойдет в две колонны по проспекту.

3 Где собираются участники акции "Бессмертный полк" 9 мая?

Для удобства горожан, приезжающих на шествие из разных точек Барнаула, решили организовать три сборных пункта в центре города:

  • На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71). 
  • На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66). 
  • На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета.
Точки сбора.
Точки сбора.
4 Кто будет помогать участникам шествия "Бессмертного полка"?

300 добровольцев корпуса "Волонтеры победы" и других организаций будут дежурить во время шествия. Они будут помогать участникам акции: ответят на вопросы по организации мероприятия, будут координировать движение колонны, окажут другую посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Опознать волонтеров можно по ярким жилеткам с надписью "Бессмертный полк".

Шествие "Бессмертного полка".
Шествие "Бессмертного полка"
5 Как будет организована медицинская помощь на шествии "Бессмертного полка"?

Во время акции будут работать подготовленные волонтеры из Алтайского государственного медицинского университета, к которым можно обратиться за первой помощью. Также во время прохождения колонн будут дежурить кареты скорой помощи.

Медпомощь.
Медпомощь.
6 Будет ли организована раздача питьевой воды во время шествия?

Мэрия Барнаула организовала несколько точек раздачи воды.

Раздача воды.
Раздача воды.

Карта организации шествия "Бессмертного полка"

Подробную информацию об участии в акции "Бессмертный полк" в Барнауле можно узнать по телефону 8 (3852) 63-53-37. E-mail: tad@altapress.ru.

См. расписание главных мероприятий Дня победы в Барнауле.

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