"Бессмертный полк": где найти информацию о своем родственнике-ветеране

В последнее время сильно обновились специализированные сайты, помогающие искать информацию о ветеранах Великой Отечественной войны. И если те участники движения "Бессмертный полк", что разыскивали сведения о родственниках на таких сайтах на заре "Полка", думают, что больше им ничего не собрать, то они ошибаются. Рассказываем, где и что о ветеранах Великой Отечественной войны можно найти самостоятельно.
Сайт "Память народа"
Многие из тех, кто ищет сведения о фронтовиках для заполнения истории в "Бессмертном полку", вероятнее всего, уже знакомы с возможностями электронных ресурсов "ОБД Мемориал" и "Подвиг народа", позволяющими через интернет знакомиться с подлинными документами Центрального архива Министерства обороны РФ. Эти базы пополняются ежесуточно: то, что было недоступно еще вчера, сегодня уже открыто, гриф "Секретно" снят.
Хорошим подспорьем в поиске может стать еще один сайт — "Память народа". Его отличают комплексность поиска и вариативность получаемых ответов, чего нет на "ОБД Мемориал" и "Подвиге народа".
На этих двух сайтах нужно, чтобы ваши сведения о разыскиваемом полностью совпали с документом в базе Министерства обороны. Если по вашему "правильному" запросу ничего не находится, вам придется строить предположения, как могли исказиться в документах или при их расшифровке фамилия, имя, отчество, год или место рождения воина.
А "Память народа" сама предложит вам десятки и сотни похожих вариантов, до которых вы просто не додумались бы. Вам остается только выбрать.
На ресурсе "Память народа" также содержится огромное количество документов Великой Отечественной войны. Можно погрузиться в события, боевые действия, обстановку, в которых сражался, погиб, совершил подвиг дорогой вам человек. Это, прежде всего, донесения, журналы боевых действий полков, дивизий, бригад, нередко содержащие конкретные фамилии отличившихся бойцов и командиров.
"Имена из солдатских медальонов"
В 2005 году Региональная общественная молодежная организация "Объединение "Отечество"" Республики Татарстан издала сборник "Имена из солдатских медальонов".
Книга содержит поименные биографические данные о 6410 военнослужащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Сведения получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с останками погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований.
В последующие годы вышло еще шесть таких сборников.
Зайдите на сайт объединения "Отечество" и ознакомьтесь с установленными именами поднятых и захороненных уже в наши дни фронтовиков. Возможно, обнаружите среди них своих родных и близких, многие из которых считались без вести пропавшими и остаются таковыми в боевых донесениях о безвозвратных потерях.
Ссылки на "Имена"
- Имена из солдатских медальонов. Т.1
- Имена из солдатских медальонов. Т.2
- Имена из солдатских медальонов. Т.3
- Имена из солдатских медальонов. Т.4
- Имена из солдатских медальонов. Т.5
- Имена из солдатских медальонов. Т.6
- Имена из солдатских медальонов. Т.7
Справочники на Солдате.ru
И еще одна ссылка, которая может многим пригодиться в поиске: soldat.ru. Из всего списка справочников, собранных и подготовленных на сайте Солдат.ru, выделим вот эти четыре:
- Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах.
- Справочник условных наименований воинских частей (учреждений) в 1939-1943 годах.
- Справочник войсковых частей — полевых почт РККА в 1943-1945 годах.
- Справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах.
Как пользоваться этими справочниками?
Наверняка, у кого-то в семейных архивах сохранились фронтовые письма, документы с указанием номеров полевых почтовых станций, госпиталей, условных наименований воинских частей. Или вы нашли эти номера на поисковых сайтах, в архивных документах. А как использовать в своем поиске не знаете.
В реальности бойцы воевали не в составе номерных полевых почт и воинских подразделений. Они сражались в конкретных полках, бригадах, дивизиях, истинные названия которых в силу секретности военного времени были скрыты.
Приведенные справочники помогут вам установить полк, дивизию, бригаду, где служил солдат, госпиталь, в котором он лечился или умер. По справочнику дислокации госпиталей, кроме того, можно проследить их передвижение.
Полезные ссылки по поиску родственника-ветерана
Помочь в поиске вашего родственника могут поисковые сайты:
- 1. Сайт ОБД Мемориал. Поиск погибших фронтовиков.
- 2. Сайт "Подвиг народа". Информация о наградных документах.
- 3. Сайт "Память народа". Проект Минобороны о судьбах участников Великой Отечественной войны.
- 4. Сайт "Саксонские мемориалы". Поиск по пленным.
- 5. Сайт "Солдат.ру".
- 6. Форум поисковых движений.
- 7. Генеалогический форум.
- 8. Сайт "Помните нас!".
И это далеко не все электронные поисковые ресурсы, это только начало!
Дополнительно о возможностях самостоятельного поиска читайте в проекте "Книга памяти, том 10-й" и на его информационной ленте на altapress.ru: "Начните поиск с Книги памяти", "Участвуй в проекте по увековечению памяти воинов-земляков", "Как искать погибшего или пропавшего без вести воина" и другие.
Подробнее о поиске читайте в статье "Бессмертный полк. Не только пройти, но и найти".
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