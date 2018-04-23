"Бессмертный полк": где найти информацию о своем родственнике-ветеране

Сайт "Память народа"

Многие из тех, кто ищет сведения о фронтовиках для заполнения истории в "Бессмертном полку", вероятнее всего, уже знакомы с возможностями электронных ресурсов "ОБД Мемориал" и "Подвиг народа", позволяющими через интернет знакомиться с подлинными документами Центрального архива Министерства обороны РФ. Эти базы пополняются ежесуточно: то, что было недоступно еще вчера, сегодня уже открыто, гриф "Секретно" снят.

Хорошим подспорьем в поиске может стать еще один сайт — "Память народа". Его отличают комплексность поиска и вариативность получаемых ответов, чего нет на "ОБД Мемориал" и "Подвиге народа".

На этих двух сайтах нужно, чтобы ваши сведения о разыскиваемом полностью совпали с документом в базе Министерства обороны. Если по вашему "правильному" запросу ничего не находится, вам придется строить предположения, как могли исказиться в документах или при их расшифровке фамилия, имя, отчество, год или место рождения воина.

А "Память народа" сама предложит вам десятки и сотни похожих вариантов, до которых вы просто не додумались бы. Вам остается только выбрать.

На ресурсе "Память народа" также содержится огромное количество документов Великой Отечественной войны. Можно погрузиться в события, боевые действия, обстановку, в которых сражался, погиб, совершил подвиг дорогой вам человек. Это, прежде всего, донесения, журналы боевых действий полков, дивизий, бригад, нередко содержащие конкретные фамилии отличившихся бойцов и командиров.

"Имена из солдатских медальонов"

В 2005 году Региональная общественная молодежная организация "Объединение "Отечество"" Республики Татарстан издала сборник "Имена из солдатских медальонов".

Книга содержит поименные биографические данные о 6410 военнослужащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Сведения получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с останками погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований.

В последующие годы вышло еще шесть таких сборников.

Зайдите на сайт объединения "Отечество" и ознакомьтесь с установленными именами поднятых и захороненных уже в наши дни фронтовиков. Возможно, обнаружите среди них своих родных и близких, многие из которых считались без вести пропавшими и остаются таковыми в боевых донесениях о безвозвратных потерях.

Ссылки на "Имена"

Справочники на Солдате.ru

И еще одна ссылка, которая может многим пригодиться в поиске: soldat.ru. Из всего списка справочников, собранных и подготовленных на сайте Солдат.ru, выделим вот эти четыре:

Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах.

Справочник условных наименований воинских частей (учреждений) в 1939-1943 годах.

Справочник войсковых частей — полевых почт РККА в 1943-1945 годах.

Справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах.

Как пользоваться этими справочниками?

Наверняка, у кого-то в семейных архивах сохранились фронтовые письма, документы с указанием номеров полевых почтовых станций, госпиталей, условных наименований воинских частей. Или вы нашли эти номера на поисковых сайтах, в архивных документах. А как использовать в своем поиске не знаете.

В реальности бойцы воевали не в составе номерных полевых почт и воинских подразделений. Они сражались в конкретных полках, бригадах, дивизиях, истинные названия которых в силу секретности военного времени были скрыты.

Приведенные справочники помогут вам установить полк, дивизию, бригаду, где служил солдат, госпиталь, в котором он лечился или умер. По справочнику дислокации госпиталей, кроме того, можно проследить их передвижение.

Полезные ссылки по поиску родственника-ветерана

Помочь в поиске вашего родственника могут поисковые сайты:

И это далеко не все электронные поисковые ресурсы, это только начало!

Дополнительно о возможностях самостоятельного поиска читайте в проекте "Книга памяти, том 10-й" и на его информационной ленте на altapress.ru: "Начните поиск с Книги памяти", "Участвуй в проекте по увековечению памяти воинов-земляков", "Как искать погибшего или пропавшего без вести воина" и другие.

Подробнее о поиске читайте в статье "Бессмертный полк. Не только пройти, но и найти".