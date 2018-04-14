Пора приготовить транспаранты "Бессмертного полка"

Народная акция "Бессмертный полк", координатором которой на Алтае является издательский дом "Алтапресс", реализуется в двух форматах. Первый — это народная летопись на сайте www.moypolk.ru. Второй — шествие с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
Каждый, кто готовится принять участие в параде "Бессмертного полка" 9 Мая в Барнауле, должен изготовить легкий транспарант с фотографией своего солдата или его фамилией. Изготовить его можно самостоятельно или же обратиться в мастерские компании "Графикс". Стоимость изготовления транспаранта с простой фотографией — 350 рублей.
Адреса мастерских компании "Графикс":
- пр. Красноармейский, 15 — ул. Ползунова, 45-б (здание торгового центра "Демидовский", через дорогу от маг. "Мария-Ра" на пл. Спартака), 5-й подъезд,
тел. (8-3852) 63-77-02 или 65-98-14;
- пр. Социалистический, 105, фотолаборатория "Графикс" (напротив гостиницы "Сибирь"),
тел. (8-3852) 62-40-40, 62-26-00;
- e-mail: graphxd@yandex.ru,
- сайт: www.graph-x.ru
Информация о времени начала шествия "Бессмертного полка" и точках сбора будет объявлена заблаговременно перед 9 мая.
Информация действительна на момент публикации
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