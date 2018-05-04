Пилотки за триста: что продают в торговых сетях в Барнауле к 9 мая

Крупные продуктовые ритейлеры уже подготовились к празднованию Дня Победы в Барнауле. Так, в магазинах сетей "Лента" и "Ашан" появились не только традиционные значки и наклейки, но также элементы одежды и транспаранты. Altapress.ru прогулялся по торговым сетям и выяснил, что там можно купить к 9 мая и сколько это стоит.
В "Ленте" в ТРЦ "Пионер" отдел с атрибутами к 9 мая располагается на выходе — рядом с периодикой. Здесь продают готовые транспаранты для "Бессмертного полка" за 199 рублей. Они представляют из себя рамку для фото 30x40 с прибитой к ней палкой.
Значки, флажки, наклейки на лобовое стекло авто можно приобрести в пределах 39-169 рублей. Надувные шары разной формы и с разными надписями стоят 119 рублей.
За 169 рублей можно купить чехлы на боковые зеркала машины. А за 299 рублей в "Ленте" предлагают стать обладателем пилотки с красной звездой.
В "Ашане" altapress.ru обнаружил два вида транспарантов: обычные рамки для фото с палками за 173 рубля и более прочные рамки за 199 рублей, к которым в комплекте идет палка и болт. Интересно, что вторые снабдили знаменитой фотографией "Комбат" и надписью — "Бессмертный полк". Никакого отношения к самой акции "Бессмертный полк" эти товары и сам "Ашан" не имеют.
Значки, магниты и наклейки с символикой Победы здесь можно купить в пределах 17-98 рублей. 179 рублей стоит алюминиевая походная кружка, а фляжка — 554 рубля. Здесь даже продают гимнастерки (на ценнике пишут: "солдатка") за 999 рублей в комплекте с пилоткой. Отдельно пилотку можно приобрести за 129 рублей.
"Мария-Ра", "Ярче" и "Пятерочка" пока не продают товары к 9 мая. Зато напротив ТЦ "Первомайский" altapress.ru заметил среди уличных продавцов разносолов и колбы одну бабушку, которая продает пилотки.
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