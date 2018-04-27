К Дню победы в Барнауле собирают подарки для одиноких пожилых людей

Региональная группа благотворительного фонда "Старость в радость" объявила акцию "Благодарное поколение" по сбору подарков для одиноких пожилых людей, проживающих в домах престарелых Алтайского края.
"Кто-то из них воевал, кто-то работал в тылу, кто-то пережил то страшное время, будучи ребенком. 5, 9 и 12 мая к этим людям поедут волонтеры благотворительного фонда. Они посетят 4 дома престарелых, где проживает более 200 ветеранов и детей войны", — сообщили волонтеры.
В благотворительном фонде "Старость в радость" отмечают, что бабушки и дедушки особенно радуются подписанным вручную открыткам и подаркам, упакованным с душой.
Что для этого нужно?
Подготовить подарок. В подарочный пакет можно положить: чай (черный или фруктовый), плитку шоколада (или пряники) и обязательно — подписанную открытку.
Куда отнести подарки?
Подарки принимают по следующим адресам:
- пр. Ленина, 47 (Trendy Latte & muffin bar, с 10.00 до 20.00 ежедневно)
- ул. Л. Толстого, 9, оф. 28 (офис региональной группы благотворительного фонда "Старость в радость", по предварительному звонку на тел. 8-923-006-56-88)
Сбор продлится до 10 мая включительно. Также организаторы приглашают присоединиться волонтеров с личным транспортом.
Где можно уточнить информацию?
По всем вопросам обращаться:
Тел. 8-923-006-56-88
e-mail: starikam.altai@gmail.com
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