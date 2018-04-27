К Дню победы в Барнауле собирают подарки для одиноких пожилых людей

"Кто-то из них воевал, кто-то работал в тылу, кто-то пережил то страшное время, будучи ребенком. 5, 9 и 12 мая к этим людям поедут волонтеры благотворительного фонда. Они посетят 4 дома престарелых, где проживает более 200 ветеранов и детей войны", — сообщили волонтеры.

В благотворительном фонде "Старость в радость" отмечают, что бабушки и дедушки особенно радуются подписанным вручную открыткам и подаркам, упакованным с душой.

Что для этого нужно?

Подготовить подарок. В подарочный пакет можно положить: чай (черный или фруктовый), плитку шоколада (или пряники) и обязательно — подписанную открытку.

Куда отнести подарки?

Подарки принимают по следующим адресам:

пр. Ленина, 47 (Trendy Latte & muffin bar, с 10.00 до 20.00 ежедневно)

ул. Л. Толстого, 9, оф. 28 (офис региональной группы благотворительного фонда "Старость в радость", по предварительному звонку на тел. 8-923-006-56-88)

Сбор продлится до 10 мая включительно. Также организаторы приглашают присоединиться волонтеров с личным транспортом.

Где можно уточнить информацию?

По всем вопросам обращаться:

Тел. 8-923-006-56-88

vk.com/nadipost

e-mail: starikam.altai@gmail.com