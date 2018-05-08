В память Великой Победы: мероприятия на 9 мая в Барнауле

Возложение цветов, концерты, спектакль, легкоатлетический пробег, выставки и салют: все эти события вошли в план мероприятий на 9 мая 2018 в Барнауле. Altapress.ru рассказывает, во сколько и на каких городских площадках пройдут мероприятия ко Дню Победы 2018.
Праздничные мероприятия 9 мая: площадь Победы
09:00 — Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.
9 мая 2018: мероприятия на площади Советов
10:00 — Построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны "Бессмертного полка Алтая"
13:00 — Агитпроект Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
13:00 — Открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы-2018"
План мероприятий на 9 мая: площадь Сахарова
10:00 — Музейно-выставочный ряд "Этот День Победы!"
12:00 — Спортивно-развлекательные акции.
13:00 — Главная сцена. Театрализованное представление.
14:30 — Главная сцена. Концерт детских творческих коллективов города "Спасибо за мир на Земле!"
16:00 — Главная сцена. Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
17:30 — Главная сцена. Концерт ансамбля "Ретро" детской музыкальной школы №2.
18:30 — Главная сцена. Молодёжно-спортивная программа.
21:30 — Главная сцена. Вечерний эстрадный концерт.
22:30 — Фейерверк.
Мероприятия в День Победы: Театр музкомедии
15:00 — Драма "А зори здесь тихие…" по одноименной повести Бориса Васильева.
Мероприятия, посвященные 9 мая, в районах Барнаула
- Железнодорожный район
09:30 — Пр. Социалистический. Молодежные акции у кинотеатра "Мир" и АлтГПУ.
10:00 — Площадь перед ТЦ "Россия". Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм.
- Октябрьский район
19:00 — Площадь у парка "Солнечный ветер". Районная праздничная программа "Во имя мира на земле…"
22:30 — Фейерверк.
- Индустриальный район
20:00 — Парк "Лесная сказка". Патриотический проект "Есть имена, и есть такие даты..."
22:30 — Фейерверк.
- Ленинский район
17:00 — Площадь Мира. Тематический проект "О мире, о Победе, о весне"
22:30 — Фейерверк.
- Центральный район
20:00 — Площадь перед ДК "Южный". Программа "Песни, рожденные войной"
22:30 — Фейерверк.
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