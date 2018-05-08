В память Великой Победы: мероприятия на 9 мая в Барнауле

Краткое содержание

Праздничные мероприятия 9 мая: площадь Победы

09:00 — Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.

9 мая 2018: мероприятия на площади Советов

10:00 — Построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны "Бессмертного полка Алтая"

13:00 — Агитпроект Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

13:00 — Открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы-2018"

План мероприятий на 9 мая: площадь Сахарова

10:00 — Музейно-выставочный ряд "Этот День Победы!"

12:00 — Спортивно-развлекательные акции.

13:00 — Главная сцена. Театрализованное представление.

14:30 — Главная сцена. Концерт детских творческих коллективов города "Спасибо за мир на Земле!"

16:00 — Главная сцена. Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.

17:30 — Главная сцена. Концерт ансамбля "Ретро" детской музыкальной школы №2.

18:30 — Главная сцена. Молодёжно-спортивная программа.

21:30 — Главная сцена. Вечерний эстрадный концерт.

22:30 — Фейерверк.

Мероприятия в День Победы: Театр музкомедии

15:00 — Драма "А зори здесь тихие…" по одноименной повести Бориса Васильева.

Мероприятия, посвященные 9 мая, в районах Барнаула

Железнодорожный район

09:30 — Пр. Социалистический. Молодежные акции у кинотеатра "Мир" и АлтГПУ.

10:00 — Площадь перед ТЦ "Россия". Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм.

Октябрьский район

19:00 — Площадь у парка "Солнечный ветер". Районная праздничная программа "Во имя мира на земле…"

22:30 — Фейерверк.

Индустриальный район

20:00 — Парк "Лесная сказка". Патриотический проект "Есть имена, и есть такие даты..."

22:30 — Фейерверк.

Ленинский район

17:00 — Площадь Мира. Тематический проект "О мире, о Победе, о весне"

22:30 — Фейерверк.

Центральный район

20:00 — Площадь перед ДК "Южный". Программа "Песни, рожденные войной"

22:30 — Фейерверк.