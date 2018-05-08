В память Великой Победы: мероприятия на 9 мая в Барнауле

Сегодня, 12:30.
Культура

Возложение цветов, концерты, спектакль, легкоатлетический пробег, выставки и салют: все эти события вошли в план мероприятий на 9 мая 2018 в Барнауле. Altapress.ru рассказывает, во сколько и на каких городских площадках пройдут мероприятия ко Дню Победы 2018.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru
Краткое содержание

Праздничные мероприятия 9 мая: площадь Победы

09:00 — Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.

9 мая 2018: мероприятия на площади Советов

10:00 — Построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны "Бессмертного полка Алтая"
13:00 — Агитпроект Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
13:00 — Открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы-2018"

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.

План мероприятий на 9 мая: площадь Сахарова

10:00 — Музейно-выставочный ряд "Этот День Победы!"
12:00 — Спортивно-развлекательные акции.
13:00  Главная сцена. Театрализованное представление.
14:30 — Главная сцена. Концерт детских творческих коллективов города "Спасибо за мир на Земле!"
16:00 Главная сцена. Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
17:30 — Главная сцена. Концерт ансамбля "Ретро" детской музыкальной школы №2.
18:30 — Главная сцена. Молодёжно-спортивная программа.
21:30 — Главная сцена. Вечерний эстрадный концерт.
22:30 — Фейерверк.

Мероприятия в День Победы: Театр музкомедии

15:00 — Драма "А зори здесь тихие…" по одноименной повести Бориса Васильева.

День Победы в Барнауле.
День Победы в Барнауле.

Мероприятия, посвященные 9 мая, в районах Барнаула

  • Железнодорожный район

09:30 — Пр. Социалистический. Молодежные акции у кинотеатра "Мир" и АлтГПУ.
10:00 — Площадь перед ТЦ "Россия". Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм.

  • Октябрьский район

19:00 — Площадь у парка "Солнечный ветер". Районная праздничная программа "Во имя мира на земле…"
22:30 — Фейерверк.

  • Индустриальный район

20:00 — Парк "Лесная сказка". Патриотический проект "Есть имена, и есть такие даты..."
22:30 — Фейерверк.

  • Ленинский район

17:00 — Площадь Мира. Тематический проект "О мире, о Победе, о весне"
22:30 — Фейерверк.

  • Центральный район

20:00 — Площадь перед ДК "Южный". Программа "Песни, рожденные войной"
22:30 — Фейерверк.

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