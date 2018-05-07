Барнаульские школьники рассказали о своих прадедах-участниках ВОВ

7 мая в барнаульской школе №76 состоялась акция "Урок Победы — Бессмертный полк". Ученики начальных классов рассказали о своих родственниках, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны.
Мероприятие открывал член регионального штаба ОНФ, ветеран войны в Афганистане Владислав Павлюков. Он подчеркнул важность памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Юные учащиеся школы №76 вышли с портретами своих прадедов и рассказали о том, что им удалось узнать об их участии в сражениях от родных и по поиску на специализированных сайтах. Дети отмечали, что информацию приходилось собирать буквально по крупицам, потому что сами участники войны редко рассказывали о тех страшных событиях.
Школьники заверили всех присутствующих, что гордятся подвигами своих предков и обязательно встанут в строй "Бессмертного полка" вместе с родными в Барнауле 9 мая.
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