Барнаульские школьники рассказали о своих прадедах-участниках ВОВ

Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Владислав Павлюков. Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru. Барнаульские школьники на "Уроке Победы". Фото: altapress.ru.

Мероприятие открывал член регионального штаба ОНФ, ветеран войны в Афганистане Владислав Павлюков. Он подчеркнул важность памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Юные учащиеся школы №76 вышли с портретами своих прадедов и рассказали о том, что им удалось узнать об их участии в сражениях от родных и по поиску на специализированных сайтах. Дети отмечали, что информацию приходилось собирать буквально по крупицам, потому что сами участники войны редко рассказывали о тех страшных событиях.

Школьники заверили всех присутствующих, что гордятся подвигами своих предков и обязательно встанут в строй "Бессмертного полка" вместе с родными в Барнауле 9 мая.