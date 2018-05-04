Барнаульские школьники привели в порядок мемориал на кладбище

4 мая ученики барнаульской школы №54 приняли участие в ежегодной акции памяти воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Школьники привели в порядок памятник на Булыгинско-Кировском кладбище.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.
Юные барнаульцы провели траурный митинг и традиционную минуту молчания, после чего подмели территорию памятника и убрали хвою вокруг него. В акции также приняли участие представители ОНФ и алтайских стройотрядов.
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