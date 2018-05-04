Барнаульские школьники привели в порядок мемориал на кладбище

Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru. Акция памяти на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны. Фото: altapress.ru.

Юные барнаульцы провели траурный митинг и традиционную минуту молчания, после чего подмели территорию памятника и убрали хвою вокруг него. В акции также приняли участие представители ОНФ и алтайских стройотрядов.