Путин не дал охране остановить ветерана, который попытался к нему подойти на параде

Президент РФ Владимир Путин не дал своей охране остановить ветерана, который попытался к нему подойти на параде Победы, сообщает "Интерфакс".
В это время президент шел по Красной площади и заметил происходящее. После этого он свернул к трибунам, подошел к ветерану войны и пригласил его пройти вместе с ним.
Вместе с президентом и другими официальными лицами ветеран пошел в Александровский сад, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Всю дорогу ветеран прошел рядом с Владимиром Путиным без посторонней помощи.
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