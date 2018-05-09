Путин не дал охране остановить ветерана, который попытался к нему подойти на параде

В это время президент шел по Красной площади и заметил происходящее. После этого он свернул к трибунам, подошел к ветерану войны и пригласил его пройти вместе с ним.

Вместе с президентом и другими официальными лицами ветеран пошел в Александровский сад, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Всю дорогу ветеран прошел рядом с Владимиром Путиным без посторонней помощи.