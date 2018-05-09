Песков прокомментировал инцидент с ветераном на Красной площади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент на Красной площади, когда сотрудники охраны оттеснили ветерана, который хотел подойти к главе государства Владимиру Путину, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По словам Дмитрия Пескова, инцидент произошёл по случайности.
"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", — говорит Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не дал своей охране остановить ветерана,который попытался к нему подойти на параде Победы. Глава государства подошел к ветерану войны и пригласил его пройти вместе с ним в Александровский сад, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.
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