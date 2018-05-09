Песков прокомментировал инцидент с ветераном на Красной площади

По словам Дмитрия Пескова, инцидент произошёл по случайности.

"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", — говорит Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не дал своей охране остановить ветерана,который попытался к нему подойти на параде Победы. Глава государства подошел к ветерану войны и пригласил его пройти вместе с ним в Александровский сад, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.