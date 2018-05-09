Как и на чем уехать из центра Барнаула после праздничного салюта

9 мая в Барнауле прогремит традиционный салют в честь Дня Победы. Многие горожане придут смотреть фейерверк на площадь Сахарова. В вечернее время из центра города сложно уехать. Рассказываем, как будет ходить транспорт и какие улицы будут перекрыты.
Главный салют 9 мая в Барнауле начнется в 22:30. Обычно фейерверк длится 5-10 минут. После этого толпы людей начинают двигаться с площади Сахарова в сторону остановок на проспекты Ленина и Красноармейский.
По данным мэрии города, после праздничного салюта в Барнауле организуют движение автобусов и троллейбусов. Транспорт будут стоять:
- вдоль проспекта Ленина (от ул. Кирова до ул. Димитрова), около здания, в котором находится кофейня Traveler's Coffee (пр. Ленина 57Б),
- в районе пересечения проспекта Красноармейского с улицы Молодежной в сторону Привокзальной площади.
С Красноармейского проспекта можно будет уехать с остановки "Аграрный университет" на трамваях №1 и №7.
Какие улицы Барнаула будут перекрыты
- До 22:30 автомобили не смогут проехать по проспекту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Димитрова.
- До 22:30 автомобили не смогут проехать по четной стороне проспекта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова.
- До 23:00 движение будет ограничено на улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского.
Где еще в Барнауле можно посмотреть салют
Помимо площади Сахарова, фейерверк запустят в нескольких районах города в 22:30.
- Индустриальный: парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а).
- Октябрьский: площадь рядом с парком "Солнечный ветер" (пр. Ленина, 152).
- Ленинский: площадь Мира (ул. Георгия Исакова, 212).
- Центральный: площадь перед ДК "Южный" (ул. Чайковского, 21).
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