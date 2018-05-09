Как и на чем уехать из центра Барнаула после праздничного салюта

Главный салют 9 мая в Барнауле начнется в 22:30. Обычно фейерверк длится 5-10 минут. После этого толпы людей начинают двигаться с площади Сахарова в сторону остановок на проспекты Ленина и Красноармейский.

По данным мэрии города, после праздничного салюта в Барнауле организуют движение автобусов и троллейбусов. Транспорт будут стоять:

вдоль проспекта Ленина (от ул. Кирова до ул. Димитрова), около здания, в котором находится кофейня Traveler's Coffee (пр. Ленина 57Б),

в районе пересечения проспекта Красноармейского с улицы Молодежной в сторону Привокзальной площади.

С Красноармейского проспекта можно будет уехать с остановки "Аграрный университет" на трамваях №1 и №7.

Какие улицы Барнаула будут перекрыты

До 22:30 автомобили не смогут проехать по проспекту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Димитрова.

До 22:30 автомобили не смогут проехать по четной стороне проспекта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова.

До 23:00 движение будет ограничено на улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского.

Где еще в Барнауле можно посмотреть салют

Помимо площади Сахарова, фейерверк запустят в нескольких районах города в 22:30.