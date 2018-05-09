Салют 9 мая в Барнауле: где и когда смотреть

9 мая в Барнауле прогремит традиционный салют в честь Дня Победы. Рассказываем, где и когда смотреть фейерверк в 2018 году.
Главный салют 9 мая в Барнауле начнется в 22:30. Его можно будет посмотреть с площади Сахарова.
Также фейерверки запустят в районах Барнауле. Где их посмотреть:
- Индустриальный: парк развлечений и отдыха "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а);
- Октябрьский: площадь рядом с парком "Солнечный ветер" (пр. Ленина, 152);
- Ленинский: площадь Мира (ул. Георгия Исакова, 212);
- Центральный: площадь перед ДК "Южный" (ул. Чайковского, 21).
Начало также в 22:30.
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