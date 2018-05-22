Из-за инфаркта пассажира экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Новосибирск

22 мая в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Новосибирск. Причиной экстренного приземления стал острый инфаркт 65-летнего пассажира, пишет "Татар-информ".
Из сообщения главка МЧС по Республике Татарстан:
— В 00:53 в международном аэропорту Казань произошла вынужденная посадка самолета "Боинг 738" авиакомпании "Победа" в связи с тем, что на борту находился больной пассажир.
Пенсионера госпитализировали в местную больницу, где поставили диагноз — острый инфаркт миокарда.
В 01:45 самолёт продолжил рейс.
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