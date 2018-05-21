На Дальнем Востоке погиб генерал-полковник ФСБ, летевший в загоревшемся вертолёте

Авария случилась в третьем часу ночи в районе слияния рек Шевли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Во время аварийной посадки вертолета "Газель 342"воздушное судно загорелось. Люди успели покинуть борт до пожара, сообщает МЧС.

Спасшиеся поспешили к стоящему в километре от места аварии охотничьему домику. Во время пути одному из них стало плохо. Предположительно, у мужчины 1946 года рождения случился сердечный приступ, из-за чего он и скончался. Как уточняет "Интерфакс", погибший был генералом-полковником ФСБ в отставки, после которой он трудился в компании "Сибур". Он прилетел в край из Москвы.

Еще известно, что двое других, бывших на борту людей, это предприниматель из Хабаровского края, у которого перелом позвоночника. А третьим оказался совладелец производственного комплекса "Серышевский" в Амурской области Сергей Мельниченко.

В МЧС заявили, что с места аварии вывезли пострадавших с травмами на вертолете Ми-2 в поселок Экимчан Амурской области.