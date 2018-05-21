Турецкий самолет с российскими туристами экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

21 мая в аэропорту Волгограда экстренно сел Airbus 321 турецкой авиакомпании авиалайнер OnurAir, летевший из Анталии в Челябинск. В авиалайнере разгерметизировалась кабина. Пассажирам раздали кислородные маски, у некоторых пассажиров из-за этого началась паника, пишет LIfe.ru.
В конечном итоге никто из пассажиров не пострадал, посадка прошла нормально, однако отдельным пассажирам понадобилась помощь психологов.
Ольга Чернышева,
пассажир самолета:
— Не дай бог никому такое пережить. Экстренная посадка за 5 минут вместо положенных 30 в тысячах км от дома. Начинаешь ценить то,что даровано с рождения — жизнь.
В Волгограде ждём другой самолёт из Турции. Вот так покупай пакетный тур, перевозчик турецкий, в самолете никто по русски вообще не говорит, все, что нам предоставили в аэропорту Волгограда, это воду.
Всего на борту бало 226 пассажиров и 8 членов экипажа. Транспортная прокуратура начала проверку этого инцидента.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.