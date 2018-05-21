Турецкий самолет с российскими туристами экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации

— Не дай бог никому такое пережить. Экстренная посадка за 5 минут вместо положенных 30 в тысячах км от дома. Начинаешь ценить то,что даровано с рождения — жизнь.

В Волгограде ждём другой самолёт из Турции. Вот так покупай пакетный тур, перевозчик турецкий, в самолете никто по русски вообще не говорит, все, что нам предоставили в аэропорту Волгограда, это воду.