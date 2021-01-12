Аварийную цепную реакцию на химкомбинате в Сибири вызвало мощное землетрясение

Из-за мощного монгольского землетрясения на комбинате «Саянскхимпласт» в Иркутской области остановилась установка пиролиза и возникла аварийная ситуация.

Об остановке установки пиролиза и дальнейшей «цепной аварийной ситуации» сообщил Babr24 в своем тг-канале. Издание ссылается на работников предприятия, которые заявили о желании руководства комбината «замолчать проблему».

Сайт предприятия недоступен, пишет Тайга.инфо.

О предприятии

Саянскхимпласт — один из крупнейших в РФ производителей ПВХ.

Предприятие входит в тройку крупнейших производителей каустической соды. Кроме этого, Саянскхимпласт производит отбеливающее средство «Белизна». Комбинат является градообразующим предприятием для Саянска, от его деятельности зависит финансовое положение порядка трети жителей города.

Что произошло

12 января землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано на территории Монголии, примерно в 25 километрах от границы с Бурятией. Толчки ощущались в Красноярском крае, Томской и Новосибирской областях. В Туве в нескольких районах ввели режим ЧС.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов немедленно обследовать дома на предмет разрушений.