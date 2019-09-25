Авиакомпания самолета с горящим шасси прокомментировала ЧП в Барнауле

В авиакомпании Azur Air дал и комментарий «Лайфу» о ЧП в барнаульском аэропорту. Рейс ZF-2244 летел из вьетнамского города Камрань.

«Во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом начала расследование причин возгорания.

Проверку по фактам также начала Барнаульская транспортная прокуратура. По их предварительной информации после посадки самолета в аэропорту Барнаула произошло задымление правой стойки шасси.