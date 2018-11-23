Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
105

Авианосец «Адмирал Кузнецов» получил более 50 повреждений из-за ЧП с плавдоком

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, сообщает ТАСС.

"Адмирал Кузнецов" в ПД-50.
"Адмирал Кузнецов" в ПД-50.
Ирина Васильева/Военный Осведомитель, vk.com/milinfolive

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, эксперты ничего серьезного, что бы могло повлечь увеличение сроков ремонта или не подлежало восстановлению, не обнаружили.

«Завершение ремонта планируется на конец 2020 года и начало испытаний, соответственно, на 2021 год. Передать корабль флоту планируется в середине 2021 года», — уточнил глава ОСК.

Единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» получил повреждения 30 октября при спуске на воду из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50. В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран, пишет bfm.ru. Сейчас корабль находится на 35-м судоремонтном заводе.

Затонувший плавучий док поднимут со дна, пишет «СеверПост».

Проектирование и строительство плавдока на замену затонувшему в Росляково плавдоку займет три-четыре года, заявили изданию FlotProm специалисты ЦКБ «Монолит» и КБ «Спецсудопроект».

Конструкторы отметили, что эти сроки будут выдержаны только при условии своевременного финансирования заказа.

Низкие зарплаты экипажа

Также издание ссылается на источник на Северном флоте, который пояснил, что одна из причин потери ПД-50 — низкие зарплаты экипажа. Уже несколько лет нет людей, «досконально знающих устройство плавдока и способных полностью ремонтировать его».

Ночью 30 октября на 82-м судоремонтном заводе затонул самый большой в России плавучий док ПД-50. В этот момент внутри него находился авианосец «Кузнецов».

Корабль удалось спасти, но док затопило и он ушел на дно Кольского залива. Трое человек пострадали, ещё один пропал без вести и до сих пор не найден.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость