Проверка по делу о задержке рейса Новосибирск — Баку авиакомпании «ИрАэро» закончена. Самолет не мог вылететь 9 часов из-за попавшей в двигатель птицы. Все это время люди находились в зале ожидания. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 22 июля 2022 года в международном аэропорту Толмачева. Авиарейс Новосибирск — Баку задержали на 9 часов.

В это время посадки ожидали 97 пассажиров, включая 19 детей. Авиакомпания «ИрАэро» не разместила людей в гостинице на время ожидания. Кроме того, пассажирам несвоевременно подали горячее питание и прохладительные напитки.

«Генеральному директору авиакомпании внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований)», — сообщают в Новосибирской транспортной прокуратуре.

Ngs.ru дополняет, что причиной задержки стала попавшая в двигатель птица.