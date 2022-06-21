Авиационный комитет отчитался о росте числа авиакатастроф в России

По данным ведомства, за 2021 год жертвами трех авиакатастроф стали 38 человек.
Выяснилось, что 75% авиационных происшествий сопряжены с человеческим фактором.
Все три происшествия прошлого года были связаны с самолетами регионального класса.
Несмотря на возникающие сложности, в 2022 году хуже с безопасностью не станет, уверены эксперты МАК, указывает Газета.Ru.
Между тем 21 июня возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в Якутии после пропажи в регионе с радаров легкого самолета самолета Ан-2, сообщает РИА «Новости».
По данным якутского управления на транспорте, в связи с «отсутствием информации о местонахождении воздушного судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Утром 21 июня Ан-2 пропал с радаров на пути к площадке «Вертикальный».
О ведомстве
МАК ведет расследование авиационных происшествий и инцидентов в РФ и еще 11 странах ближнего зарубежья.