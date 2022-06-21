21 июня
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Происшествия

Авиационный комитет отчитался о росте числа авиакатастроф в России

Количество катастроф самолетов вместимостью от 19 мест выросло в в РФ в прошлом году, в 2020 году их не было, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета о безопасности полетов, пишет РБК.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

По данным ведомства, за 2021 год жертвами трех авиакатастроф стали 38 человек.

Выяснилось, что 75% авиационных происшествий сопряжены с человеческим фактором.

Все три происшествия прошлого года были связаны с самолетами регионального класса.

Несмотря на возникающие сложности, в 2022 году хуже с безопасностью не станет, уверены эксперты МАК, указывает Газета.Ru.

Между тем 21 июня возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в Якутии после пропажи в регионе с радаров легкого самолета самолета Ан-2, сообщает РИА «Новости».

По данным якутского управления на транспорте, в связи с «отсутствием информации о местонахождении воздушного судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Утром 21 июня Ан-2 пропал с радаров на пути к площадке «Вертикальный».

О ведомстве

МАК ведет расследование авиационных происшествий и инцидентов в РФ и еще 11 странах ближнего зарубежья.

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