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Происшествия

«Австралийский брат» Си Цзиньпина оставил в казино около 40 млн долларов

Двоюродного брата китайского лидера Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняют в отмывании денег, а также подозревают в причастности к организованной преступности и лоббировании интересов Китая на территории Австралии, гражданином которой он является.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

Следствие сейчас пытается обнаружить источник доходов кузена председателя КНР, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на австралийских чиновников.

По данным издания, только в одном казино 61-летний Мин Чаи оставил около 40 млн долларов. В пресс-службе МИД Китая заявили, что подобные обвинения являются беспочвенными и основанными на слухах, пишет «Газета.Ru». Сам лидер КНР обвинения, направленные в сторону двоюродного брата, никак не прокомментировал.

В марте этого года премьер Китая Ли Кэцян заявил, что КНР планирует активно бороться с коррупцией, писало RT.

"Власти Китая планируют усилить скоординированную работу по выстраиванию чистого правительства, чтобы ни один госслужащий не осмелился, не смог и не захотел бы быть вовлеченным в коррупцию", — заявлял Ли Кэцян, пишет ura.ru.

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