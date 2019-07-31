«Австралийский брат» Си Цзиньпина оставил в казино около 40 млн долларов

Двоюродного брата китайского лидера Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняют в отмывании денег, а также подозревают в причастности к организованной преступности и лоббировании интересов Китая на территории Австралии, гражданином которой он является.

Следствие сейчас пытается обнаружить источник доходов кузена председателя КНР, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на австралийских чиновников.

По данным издания, только в одном казино 61-летний Мин Чаи оставил около 40 млн долларов. В пресс-службе МИД Китая заявили, что подобные обвинения являются беспочвенными и основанными на слухах, пишет «Газета.Ru». Сам лидер КНР обвинения, направленные в сторону двоюродного брата, никак не прокомментировал.

В марте этого года премьер Китая Ли Кэцян заявил, что КНР планирует активно бороться с коррупцией, писало RT.

"Власти Китая планируют усилить скоординированную работу по выстраиванию чистого правительства, чтобы ни один госслужащий не осмелился, не смог и не захотел бы быть вовлеченным в коррупцию", — заявлял Ли Кэцян, пишет ura.ru.