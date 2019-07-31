«Австралийский брат» Си Цзиньпина оставил в казино около 40 млн долларов

Следствие сейчас пытается обнаружить источник доходов кузена председателя КНР, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на австралийских чиновников.
По данным издания, только в одном казино 61-летний Мин Чаи оставил около 40 млн долларов. В пресс-службе МИД Китая заявили, что подобные обвинения являются беспочвенными и основанными на слухах, пишет «Газета.Ru». Сам лидер КНР обвинения, направленные в сторону двоюродного брата, никак не прокомментировал.
В марте этого года премьер Китая Ли Кэцян заявил, что КНР планирует активно бороться с коррупцией, писало RT.
"Власти Китая планируют усилить скоординированную работу по выстраиванию чистого правительства, чтобы ни один госслужащий не осмелился, не смог и не захотел бы быть вовлеченным в коррупцию", — заявлял Ли Кэцян, пишет ura.ru.