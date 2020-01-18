Автобус с детьми попал в снежную бурю в Алтайском крае по дороге на соревнования

Группа юных новосибирских спортсменов из-за непогоды не смогла доехать до Змеиногорска, рассказал в своем Instagram губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что непогода и перекрытая трасса задержали два иногородних автобуса в Алейске.

«Пассажиры одного из них размещены в гостиницах. А 20 детей и 3 тренера из новосибирской команды „Сибирь“, которые направлялись на соревнования в Змеиногорск, размещены в местном временном пункте на базе детско-юношеской спортивной школы», — рассказал Томенко.

Кроме того, в универсальном спортивном комплексе «СТАРТ» (ДЮСШ) Алейска был развернут пункт временного размещения населения.

«В период обильного снегопада в городе работает десять единиц дорожной техники. Ситуация по уборке снега под контролем», — добавил губернатор, комментируя ситуацию в Алейске.

Перекрытие дорог , метель. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Виктор Томенко также подчеркнул, что ситуация на дорогах Алтайского края остается сложной.

Напомним, порывы ветра достигают 25−30 метров в секунду, метель. Дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме, введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете.

«Дорогие земляки, гости нашего края! Прошу оставаться в населенных пунктах до установления нормальной погоды! На всех трассах осуществляется дежурство, но это стихия. Берегите себя и своих близких!» — написал Томенко.

Восстановлено движение на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП. Все экстренные оперативные службы региона переведены на круглосуточный режим.

Региональное МЧС постоянно контролирует дорожную обстановку — она чрезвычайно напряженная. Работает оперативный штаб. Наблюдается ухудшение метеоусловий, такая погода ожидается на ближайшие дни.