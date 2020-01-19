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19 января -5°C

Автобус с 40 иностранными студентами застрял на трассе в Алтайском крае

Спасатели помогли пассажирам международного автобуса, сломавшегося на трассе в Алтайском крае, сообщили 19 января в региональном главке МЧС России.

Автобус с иностранными студентами сломался в Алтайском крае.
Автобус с иностранными студентами сломался в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

В экстренном ведомстве отмечают, что автобус с примерно 40 иностранными студентами следовал из монгольского Улан-Батора в Казахстан и сломался на трассе Родино — Благовещенка.

Причиной поломки называют некачественное топливо.

«На место происшествия выезжали работники 64 пожарно-спасательной части. После неудачных попыток завести транспортное средство, пожарные предприняли меры по эвакуации людей и транспорта. В спасательной операции задействовали автомобиль „Урал“, также помощь оказывали представители районной администрации и Благовещенского поселкового совета», — уточняют в МЧС.

В сопровождении автомобиля МЧС автобус доехал до Благовещенского филиала Северо-Западного ДСУ для ремонта.

Пассажиров направили в строительный техникум в Степном Озере. Их разместили в общежитии, организовали питание.

Никто не пострадал. Отмечается, что студенты даже не замерзли.

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