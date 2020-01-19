Автобус с 40 иностранными студентами застрял на трассе в Алтайском крае

В экстренном ведомстве отмечают, что автобус с примерно 40 иностранными студентами следовал из монгольского Улан-Батора в Казахстан и сломался на трассе Родино — Благовещенка.
Причиной поломки называют некачественное топливо.
«На место происшествия выезжали работники 64 пожарно-спасательной части. После неудачных попыток завести транспортное средство, пожарные предприняли меры по эвакуации людей и транспорта. В спасательной операции задействовали автомобиль „Урал“, также помощь оказывали представители районной администрации и Благовещенского поселкового совета», — уточняют в МЧС.
В сопровождении автомобиля МЧС автобус доехал до Благовещенского филиала Северо-Западного ДСУ для ремонта.
Пассажиров направили в строительный техникум в Степном Озере. Их разместили в общежитии, организовали питание.
Никто не пострадал. Отмечается, что студенты даже не замерзли.