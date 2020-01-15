Автобус с пассажирами опрокинулся в Томской области

Автобус с пассажирами в среду, 15 января, съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе под Томском, сообщает РИА «Новости» .

По предварительным данным, водитель 1960 года рождения не справился с управлением, в результате чего автобус ПАЗ совершил съезд с проезжей части.

Инцидент произошел около 7 утра на пятом километре автодороги Кузовлево-Светлый.

По данным регионального МВД, в салоне автобуса вместе с водителем находились десять человек. Сведения о пострадавших в полицию не поступали.

В паблике «Регион-70 | Томск» в комментариях отмечается, что, по неподтвержденной информации, на встречную полосу выехал грузовой автомобиль и водитель автобуса уходил от столкновения.

Некоторые обратили внимание, что на автобусе «резина вся разная и лысая, но он вышел на маршрут».