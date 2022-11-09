Автобус с 14 пассажирами перевернулся в Новосибирской области, погиб ребенок

Пассажирский автобус двигался по маршруту Татарск — Рождественка — он вез 14 человек. 40-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет, и автобус опрокинулся.
В ДТП от полученных травм скончалась 7-летняя девочка. Также, по информации, правительства региона, пострадали семь человек — их госпитализировали. Водитель освидетельствован на месте. По результатам исследования, он не был пьян.
Возбуждено уголовное по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание водителя остается под вопросом.