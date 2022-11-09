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Происшествия

Автобус с 14 пассажирами перевернулся в Новосибирской области, погиб ребенок

Страшная авария произошла в Татарском районе Новосибирской области в 16:30 8 ноября. Опрокинулся автобус с 14 пассажирами, сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП с пассажирским автобусом в Татарском районе
ДТП с пассажирским автобусом в Татарском районе
ГУ МВД по Новосибирской области

Пассажирский автобус двигался по маршруту Татарск — Рождественка — он вез 14 человек. 40-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет, и автобус опрокинулся.

В ДТП от полученных травм скончалась 7-летняя девочка. Также, по информации, правительства региона, пострадали семь человек — их госпитализировали. Водитель освидетельствован на месте. По результатам исследования, он не был пьян.

Возбуждено уголовное по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание водителя остается под вопросом.

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