Автобус с пассажирами в Алтайском крае заглох в -40

В Бийском районе на обочине заглох пассажирский автобус. На улице было -40 градусов, люди рисковали жизнью и здоровьем, но к их счастью, мимо проезжали сотрудники дорожно-патрульной службы, которые более 5 часов помогали отогреть машину.