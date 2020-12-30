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Происшествия

Автобус с пассажирами в Алтайском крае заглох в -40

В Бийском районе на обочине заглох пассажирский автобус. На улице было -40 градусов, люди рисковали жизнью и здоровьем, но к их счастью, мимо проезжали сотрудники дорожно-патрульной службы, которые более 5 часов помогали отогреть машину.

Полицейские помогли отогреть заглохший на морозе автобус.
Полицейские помогли отогреть заглохший на морозе автобус.
22.мвд.рф

Старший лейтенант полиции Виталий Кривцов и лейтенант полиции Михаил Шистеров заметили недалеко от поселка Чуйский стоящий на обочине автобус с заглушенным двигателем. От водителя они узнали, что автобус ехал из села Мульта в Барнаул.

Из-за морозов перемерзло топливо и мотор заглох, дальше ехать они не смогли.

Полицейские помогли отогреть заглохший на морозе автобус.
Полицейские помогли отогреть заглохший на морозе автобус.
22.мвд.рф

Инспекторы остановили попутный транспорт, отправили всех пассажиров до пункта назначения и принялись оказывать помощь водителю.

«Более пяти часов потребовалось полицейским и водителю автобуса, чтобы отогреть бак с топливом. Как только мотор завелся, транспортное средство сопроводили на заправку, где водители смогли согреться сами», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Никто из экипажа не замерз, все благополучно добрались до пункта назначения.

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