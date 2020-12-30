Автобус с пассажирами в Алтайском крае заглох в -40

Старший лейтенант полиции Виталий Кривцов и лейтенант полиции Михаил Шистеров заметили недалеко от поселка Чуйский стоящий на обочине автобус с заглушенным двигателем. От водителя они узнали, что автобус ехал из села Мульта в Барнаул.
Из-за морозов перемерзло топливо и мотор заглох, дальше ехать они не смогли.
Инспекторы остановили попутный транспорт, отправили всех пассажиров до пункта назначения и принялись оказывать помощь водителю.
«Более пяти часов потребовалось полицейским и водителю автобуса, чтобы отогреть бак с топливом. Как только мотор завелся, транспортное средство сопроводили на заправку, где водители смогли согреться сами», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.
Никто из экипажа не замерз, все благополучно добрались до пункта назначения.