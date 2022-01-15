Автобус с пассажирами врезался в дорожный знак в Москве. Пострадали 12 человек

По предварительным данным, на Варшавском шоссе такси не уступило дорогу автобусу, после чего тот врезался в дорожный знак, пишет Газета.Ru. Дептранс в своем официальном Telegram-канале сообщил, что водитель за рулем легкового автомобиля был таксистом. Он не уступил дорогу автобусу, из-за чего случилась авария.
Рассказ очевидца
Пассажир автобуса, попавшего в ДТП на Варшавском шоссе, рассказал подробности происшествия с «Газете.Ru».
«В какой то момент автобус занесло. Удар. Все на полу. Я сидел в середине автобуса, как раз перед тем местом, которое полностью вылетело. Ударился о поручень. В целом все хорошо, только до сих пор все карманы и капюшон в стекле… Водитель когда вышел, говорил: „Я не виноват“. Скорее всего, автобус все-таки зацепил того, кто был перед нами, его развернуло и из-за этого перекрыло все. Но я точно не могу утверждать, я вышел, серьезных травм у меня не было, я опаздывал на работу», — рассказал пассажир.
Мужчина добавил — в автобусе находился ребенок в коляске. В результате столкновения на него упали люди, а у коляски оторвало передние колеса. Остальные пассажиры, по словам очевидца, находятся «в шоке».
«Кто-то плакал, кто-то был с разбитым носом… Очень много стекла, которое могло поцарапать, повредить людей. В основном ушибы. Тем, кто стоял, не повезло больше всего, потому что их откинуло и еще и стеклом обсыпало. Приехало четыре «скорые», — заключил он.