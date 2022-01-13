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Происшествия

Возле кладбища разбилось такси с мертвым водителем

В Чехове (Московская область) такси с мертвым водителем разбилось возле кладбища, сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

На автодороге «Чехов-Кресты» возле Нового кладбища столкнулись автомобиль такси марки Renault Logan и Kia Sportage. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя такси.

Согласно предварительному диагнозу, мужчина скончался не в результате аварии, а до нее, пишет Lenta.ru. Предположительно, у него случился инфаркт, который и стал причиной ДТП.

Ранее в Барнауле «Нива» с мертвым водителем за рулем выехала на встречку и врезалась в Lexus.

Ранее сгоревшее тело бывшего судьи и мантию обнаружили на кладбище в Сибири.

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