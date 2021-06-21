В Барнауле «Нива» с мертвым водителем за рулем выехала на встречку и врезалась в Lexus

В интернет сообществе « Барнаул 22 » опубликовали видео с места ДТП, одним из участников которого стал умерший во время движения водитель.

ДТП произошло возле дома № 149 по улице Малахова — «Нива» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lexus.

«Мужчина за рулем отечественного авто был мертв. Со слов медиков, умер еще до столкновения — сердечный приступ», — рассказали очевидцы.



В ДТП пострадали как минимум три машины. Женщина на автомобиле Nissan X-Trail отметила, что вначале отечественное авто задело ее иномарку.

«Вначале врезался в меня. В момент удара я увидела, что водитель наклонен на пассажирское сиденье. А уже через 250 метров он врезался в Lexus», — рассказала автоледи.

Ранее в Саратовской области мертвый водитель насмерть сбил 32-летнюю женщину и врезался в жилой дом.