21 июня 14°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле «Нива» с мертвым водителем за рулем выехала на встречку и врезалась в Lexus

В интернет сообществе «Барнаул 22» опубликовали видео с места ДТП, одним из участников которого стал умерший во время движения водитель.

ДТП, которое устроил умерший за рулем водитель. Барнаул.
ДТП, которое устроил умерший за рулем водитель. Барнаул.
кадр из видео.

ДТП произошло возле дома № 149 по улице Малахова — «Нива» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lexus.

«Мужчина за рулем отечественного авто был мертв. Со слов медиков, умер еще до столкновения — сердечный приступ», — рассказали очевидцы.


В ДТП пострадали как минимум три машины. Женщина на автомобиле Nissan X-Trail отметила, что вначале отечественное авто задело ее иномарку.

«Вначале врезался в меня. В момент удара я увидела, что водитель наклонен на пассажирское сиденье. А уже через 250 метров он врезался в Lexus», — рассказала автоледи.

Ранее в Саратовской области мертвый водитель насмерть сбил 32-летнюю женщину и врезался в жилой дом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость