В Барнауле «Нива» с мертвым водителем за рулем выехала на встречку и врезалась в Lexus

ДТП произошло возле дома № 149 по улице Малахова — «Нива» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lexus.
«Мужчина за рулем отечественного авто был мертв. Со слов медиков, умер еще до столкновения — сердечный приступ», — рассказали очевидцы.
В ДТП пострадали как минимум три машины. Женщина на автомобиле Nissan X-Trail отметила, что вначале отечественное авто задело ее иномарку.
«Вначале врезался в меня. В момент удара я увидела, что водитель наклонен на пассажирское сиденье. А уже через 250 метров он врезался в Lexus», — рассказала автоледи.
Ранее в Саратовской области мертвый водитель насмерть сбил 32-летнюю женщину и врезался в жилой дом.