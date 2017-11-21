Мертвый водитель за рулем насмерть сбил 32-летнюю россиянку

По информации ведомства, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил 32-летнюю женщину, после чего врезался в жилой дом. "Предварительно установлено, что водитель скончался до ДТП", — говорится в сообщении областного ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что женщину госпитализировали с травмами разной степени тяжести, спасти ее не удалось, пишет Lenta.ru.

В августе в Тольятти водитель рейсового автобуса умер за рулем и въехал в столб, в результате пострадали четыре пассажира.

В 2016 году в Астрахани автобус, водитель которого потерял сознание, протаранил несколько автомобилей и сбил двух пешеходов. Остановился автобус только после столкновения с маршрутным такси.

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