Мертвый водитель за рулем насмерть сбил 32-летнюю россиянку

Жительница Ртищева Саратовской области скончалась после того, как ее переехал мертвый водитель, сообщает РИА Новости.
По информации ведомства, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил 32-летнюю женщину, после чего врезался в жилой дом. "Предварительно установлено, что водитель скончался до ДТП", — говорится в сообщении областного ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что женщину госпитализировали с травмами разной степени тяжести, спасти ее не удалось, пишет Lenta.ru.
В августе в Тольятти водитель рейсового автобуса умер за рулем и въехал в столб, в результате пострадали четыре пассажира.
В 2016 году в Астрахани автобус, водитель которого потерял сознание, протаранил несколько автомобилей и сбил двух пешеходов. Остановился автобус только после столкновения с маршрутным такси.
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