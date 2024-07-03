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Происшествия

Автобус с россиянами разбился всмятку в Турции. Что об этом известно

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

Автобус с туристами из России и Белоруссии.
Автобус с туристами из России и Белоруссии.
Соцсети

Авария произошла рано утром по дороге в аэропорт. Автобус врезался в бетонный столб. По предварительным данным, есть большое количество раненых.

16 россиян и четверо белорусов пострадали в ДТП. Среди них есть дети. Всех госпитализировали.

По данным СМИ, от полученных травм водитель автобуса умер в больнице.

Пять человек (двое граждан России и трое белорусов), которые не получили травм в аварии, успели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию. Остальным пострадавшим страховая компания предоставит компенсацию, а также обеспечит проживание до вылета домой. Туроператоры помогают найти подходящие варианты.

Пострадавшие находятся в больницах с травмами разной степени тяжести, но, к счастью, нет тяжелых случаев, сообщили в Альянсе туристических агентств.

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