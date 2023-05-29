Автобус с турецкими избирателями врезался в фуру. Есть тяжелораненые

Более 20 турецких избирателей попали в аварию, когда совместно возвращались с голосования из Стамбула, сообщает fedpress.ru.

Сильно пострадал водитель — зажало металлом, а извлечь его удалось с помощью спецтехники. Также сильно пострадал и один из пассажиров. Остальные получили травмы.

Всего в автобусе находились 22 человека.

Накануне в Турции начались драки на избирательных участках. В частности, это произошло в селе Чавушлу.

Группа мужчин устроила драку возле входа на избирательный участок и в самом помещении. В драке участвовали наблюдатели и голосующие. Второй тур президентских выборов стартовал в Турции накануне.

Граждане выбирают между Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Победил действующий президент.