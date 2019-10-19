«На трассе Заринск — Барнаул не доезжая села Голубцово микроавтобус Рено слетел с дороги. Будьте осторожны на дороге!», — отмечает автор заметки.
О пострадавших не сообщается.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Автобус слетел с дороги на трассе Барнаул — Заринск, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
«На трассе Заринск — Барнаул не доезжая села Голубцово микроавтобус Рено слетел с дороги. Будьте осторожны на дороге!», — отмечает автор заметки.
О пострадавших не сообщается.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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