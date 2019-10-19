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Происшествия

Автобус слетел с дороги в кювет на трассе Барнаул — Заринск

Автобус слетел с дороги на трассе Барнаул — Заринск, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Автобус слетел с дороги на трассе Барнаул – Заринск.
Автобус слетел с дороги на трассе Барнаул – Заринск.
vk.com/incident22.

«На трассе Заринск — Барнаул не доезжая села Голубцово микроавтобус Рено слетел с дороги. Будьте осторожны на дороге!», — отмечает автор заметки.

О пострадавших не сообщается.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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