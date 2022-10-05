Автобус загорелся вместе с пассажирами на «Крытом рынке»

Пожар произошел из-за возгорания моторного отсека автобуса.
В это время он вез 25 пассажиров. Они самостоятельно покинули транспорт. Никто не пострадал.
Для ликвидации пожара прибыли спасатели. Огонь потушили на площади порядка одного кв. м.
Пожар в автобусе № 35
Инцидент Барнаул
Ранее с возгоранием боролись сами очевидцы.
«Спасибо водителю МТ 120, первым прибежал с огнетушителем к горящему автобусу № 35. Заглушил двигатель в автобусе», — поделилась одна из пассажиров в сообществе «Инцидент Барнаул».