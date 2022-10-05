5 октября
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Происшествия

Автобус загорелся вместе с пассажирами на «Крытом рынке»

Автобус маршрута № 35 загорелся во время поездки по ул. Титова на остановке «Крытый рынок» в Барнауле. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в автобусе №35
Пожар в автобусе №35
Инцидент Барнаул

Пожар произошел из-за возгорания моторного отсека автобуса.

В это время он вез 25 пассажиров. Они самостоятельно покинули транспорт. Никто не пострадал.

Для ликвидации пожара прибыли спасатели. Огонь потушили на площади порядка одного кв. м.

Пожар в автобусе №35
Пожар в автобусе № 35
Инцидент Барнаул

Ранее с возгоранием боролись сами очевидцы.

«Спасибо водителю МТ 120, первым прибежал с огнетушителем к горящему автобусу № 35. Заглушил двигатель в автобусе», — поделилась одна из пассажиров в сообществе «Инцидент Барнаул».

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