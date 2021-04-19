Автолюбители сняли, как на алтайской трассе горит машина

На федеральной трассе в Алтайском крае сгорел дотла легковой автомобиль. Видео с место происшествия опубликовали в паблике barnaul.insta .

Сообщается, что авария произошла утром 18 апреля на Чуйском тракте, по дороге в село Токарево Новичихинского района.

На видео видно, что к горящему автомобилю подъехали сотрудники ГИБДД. Что стало причиной пожара — неизвестно.

Комментаторы отметили, что это «проклятый» участок — якобы на этом месте за год сгорели уже три машины.

В этот же день возле Ярового произошло ДТП, в результате которого погибли две 18-летние девушки.

На одном из участков дороги водитель, предположительно, не справился с управлением. Автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

Две пассажирки скончались на месте еще до приезда скорой. Самого водителя с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.