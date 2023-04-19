Автомобиль детского омбудсмена протаранил школьный автобус в Сибири

Водитель Toyota Camry во время движения выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся со школьным автобусом.

ЧП случилось в Туве еще 14 апреля, пишет zapad24.ru. Из-за аварии пострадали 14 детей. Однако водитель сбежал с места ДТП.

Но его установили во время оперативно-розыскных мероприятий. Это оказался муж уполномоченного по правам ребенка в республике — мировой судья одного из районов региона.

Машиной на правах собственности владеет уполномоченный по правам детей в Туве Сайзана Товуу.

В соцсетях появились сообщения, что она подала в отставку.

Ранее ДТП с участием автобуса произошло в Барнауле. Очевидцы сообщали, что автобус № 104 почти повис на заборе, на который наехал. По предварительным данным, водителю стало плохо.