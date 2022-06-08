8 июня
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Происшествия

Автомобиль, на котором возят депутата ГД Сергея Миронова, сбил курьера на пешеходном переходе

В Москве черный Genesis с мигалкой сбил курьера на пешеходном переходе, после чего с машины оперативно скрутили номера, сообщает Telegram-канал SHOT.

Автомобиль, на котором возят Сергея Миронова, сбил курьера.
Автомобиль, на котором возят Сергея Миронова, сбил курьера.
t.me/shot_shot

По данным канала, на автомобиле возят лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Был ли он в момент аварии в салоне — неизвестно.

Очевидцы утверждают, что после ДТП водитель снял с машины номера и мигалку и хотел уйти, но его остановили прохожие.

«Сначала скрутили номера, а потом открутили даже рамки. Мы подумали, что водитель за аптечкой полез, а оказалось, что за отверткой», — рассказала очевидица.


Водитель «особенного» Genesis, со спецсигналами объезжавший пробку на Сретенке, не стал отвечать на вопрос, зачем снял мигалку и номера АМР.

«Как обычно случается… едем-едем… он на велосипеде ехал. Как летел, так и летел. С той стороны. Все спасибо», — прокомментировал он произошедшее.

Сбитого курьера с переломом голени увезли в больницу. Водителя государственной машины повели на медосвидетельствование.

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