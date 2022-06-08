Автомобиль, на котором возят депутата ГД Сергея Миронова, сбил курьера на пешеходном переходе

По данным канала, на автомобиле возят лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Был ли он в момент аварии в салоне — неизвестно.
Очевидцы утверждают, что после ДТП водитель снял с машины номера и мигалку и хотел уйти, но его остановили прохожие.
«Сначала скрутили номера, а потом открутили даже рамки. Мы подумали, что водитель за аптечкой полез, а оказалось, что за отверткой», — рассказала очевидица.
Водитель «особенного» Genesis, со спецсигналами объезжавший пробку на Сретенке, не стал отвечать на вопрос, зачем снял мигалку и номера АМР.
«Как обычно случается… едем-едем… он на велосипеде ехал. Как летел, так и летел. С той стороны. Все спасибо», — прокомментировал он произошедшее.
Сбитого курьера с переломом голени увезли в больницу. Водителя государственной машины повели на медосвидетельствование.